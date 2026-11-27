'Uomo in Salute – Mettiti in Gioco' il 28 novembre 2026 è in programma a Santa Croce sull’Arno una giornata dedicata alla prevenzione oncologica e alla salute maschile organizzata dal Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, con la Misericordia di Santa Croce sull'Arno, il Coordinamento Misericordie Empolese Valdelsa Valdarno, il patrocinio del Comune di Santa Croce sull’Arno e la collaborazione della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, dell’Azienda USL Toscana centro e ISPRO.

La giornata prevede alle ore 9:30 un incontro pubblico alla Saletta Vallini, BIblioteca Adrio Puccini Largo Delio Nazzi 1 sul tema “L’Ospedale San Giuseppe incontra la popolazione: Dall’Innovazione alla Prevenzione” cui seguirà un momento interattivo dedicato alla salute maschile che vedrà un confronto tra Silvia Marconcini e gli specialisti A. De Benedetto e C. Marinozzi per sfatare i principali falsi miti sui tumori maschili.

Dalle 9:00 alle 18:00 in Piazza Matteotti sarà presente l’Unità Mobile ISPRO dedicata agli screening per il tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto.

Utilizzando il QR Code presente sul materiale informativo dell'evento, sarà possibile compilare il form per verificare se si rientra nei requisiti di accesso agli screening.

"Con l'iniziativa 'Uomo in Salute – Mettiti in Gioco' vogliamo inviare un messaggio forte e concreto a tutta la cittadinanza. Spesso gli uomini tendono a sottovalutare i segnali del proprio corpo o a rimandare i controlli per reticenza o timore. Portare gli specialisti dell’Ospedale San Giuseppe fuori dalle corsie ospedaliere e direttamente in mezzo alle persone, nella Saletta Vallini e in Piazza Matteotti, è il nostro modo di dimostrare che la prevenzione non è un tabù, ma un atto di cura e di amore verso se stessi e verso la propria famiglia. Ringraziamo l'Amministrazione Comunale, il Coordinamento Misericordie e le strutture sanitarie per aver fatto squadra con noi su questo progetto cruciale per la salute pubblica".

Così Il presidente del Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, il cardiologo Marco Sansoni, presenta questo importante progetto.

Vi aspettiamo numerosi a Santa Croce sull’Arno!

Fonte: Ufficio stampa

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