Tutti noi, almeno una volta, abbiamo preso un treno. Chi per lavoro, chi per andare a scuola o all'università, chi semplicemente per visitare una città o raggiungere parenti e amici. Ma avete mai pensato: "Come sarebbe guidare un treno?", oppure "Se fossi io alla guida, arriverei a Firenze molto più in fretta"? Ecco, da oggi si può fare. O meglio, non realmente, ma comodamente seduti a casa, davanti allo schermo del proprio PC.

A Gonews Gaming oggi parliamo di Via Libera: Italian Train Driver, un simulatore ferroviario pensato per gli amanti dei veicoli su rotaia e degli appassionati di simulazione.

Sviluppato da Capital AI Srl, una piccola società italiana, Via Libera permette di guidare treni lungo la linea Firenze Santa Maria Novella - Empoli - Pisa Centrale, offrendo un'esperienza di simulazione che tiene conto delle diverse complessità del mestiere del macchinista: dalle procedure di preparazione del treno prima della partenza, alla guida vera e propria, fino al rispetto del segnalamento, delle prescrizioni e delle regole che disciplinano la circolazione ferroviaria.

Il progetto, spiegano gli sviluppatori, è "partito a settembre 2026" ed è uscito in Accesso anticipato il 26 novembre. Lo sviluppo, affidato a un piccolo team, è stato supportato in parte dall'intelligenza artificiale, utilizzata "come strumento in quasi ogni fase, dal codice alla ricerca sulla linea". Una scelta dichiarata anche sulla pagina Steam del gioco, perché "è parte del modo in cui un gruppo così piccolo è riuscito a costruire un simulatore di questa dimensione". Le decisioni su cosa inserire nel gioco, sulla credibilità dei treni e sulle dinamiche di guida, precisano da Capital AI, restano comunque del team.

Come nasce l'idea di un simulatore ambientato proprio su questa linea toscana? E soprattutto, a chi si rivolge il videogioco? "I simulatori ferroviari più diffusi sono ambientati soprattutto in Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Le linee italiane, con il loro segnalamento, le regole e il modo di guidare, sono quasi assenti. Volevamo colmare questo vuoto".

La tratta Firenze-Pisa è "sembrata perfetta per cominciare", spiegano gli sviluppatori. Si tratta di una linea reale, molto frequentata e caratterizzata da un servizio regionale fitto, ma anche da diversi scenari lungo il percorso: "Si parte sotto la cupola del Brunelleschi, si segue l'Arno, si passa dalla gola della Gonfolina sulla linea storica oppure si prende la variante di Lastra a Signa con le sue gallerie, e si arriva a Pisa. In 80 km c'è quasi tutto quello che rende interessante guidare un treno".

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Nonostante il genere dei simulatori sia abbastanza di nicchia, Via Libera non ha un target specifico e si rivolge a due tipologie di giocatori. Gli appassionati di ferrovie possono trovare "segnali, SCMT, prescrizioni, orario vero, avarie ed emergenze", mentre chi parte da zero può contare su una modalità guidata "che spiega passo per passo cosa fare, una carriera che introduce le regole un po' alla volta e una pagella che spiega ogni punto perso".

Il gioco punta sulla fedeltà dell'esperienza di guida più che sul fotorealismo, ma offre comunque un'esperienza immersiva attraverso i paesaggi che accompagnano il viaggio. "Non è una ricostruzione edificio per edificio - precisano -: per questo avremmo bisogno di molto più tempo. Migliorare paesaggio e stazioni è uno dei lavori previsti durante l'Accesso anticipato".

Interessante anche il ruolo che un gioco del genere può avere nella promozione e valorizzazione del territorio. Abituati a pensare al videogioco come a un semplice medium di intrattenimento, in questo caso si può trasformare in uno spunto per approfondire la conoscenza dei paesaggi e delle località attraversate, magari arrivando a visitarle davvero. "Dal finestrino si passa da Firenze ad Empoli, da San Miniato a Pontedera fino a Pisa, attraverso la valle dell'Arno, di giorno, al tramonto, nella nebbia o di notte. Molti giocatori stranieri non hanno mai sentito nominare Empoli o Pontedera e le scoprono così, fermata dopo fermata. Il gioco non è una guida turistica, ma speriamo che a qualcuno venga voglia di fare quel viaggio davvero".

Parliamo anche di qualche dato tecnico. Con circa 80 km di linea, 13 stazioni e 92 corse con orario reale, il lavoro a monte è stato considerevole e ha richiesto ricerca, documentazione e approfondimenti, tanto sui paesaggi e sul tracciato quanto sugli aspetti tecnici della preparazione e della guida di un treno.

Le fonti a cui il team di sviluppo ha attinto sono, spiegano, pubbliche e aperte: il tracciato e la posizione di binari, stazioni, ponti e gallerie sono stati ricavati da OpenStreetMap; le altitudini da modelli del terreno pubblici, per ottenere pendenze e quote credibili; gli orari dai dati aperti del trasporto regionale pubblicati dalla Regione Toscana, con le 92 corse del gioco corrispondenti a quelle reali, comprese fermate e orari. A queste si aggiunge la documentazione pubblica relativa alle chilometriche, agli impianti e alle caratteristiche della linea.

"Poi abbiamo incrociato le fonti: le distanze calcolate dal tracciato coincidono con quelle ufficiali entro poche centinaia di metri", spiegano gli sviluppatori.

Il gioco è ancora in Accesso anticipato, una fase che dovrebbe durare circa un anno e durante la quale sono previsti aggiornamenti e patch. La prima patch è già inclusa nella versione di lancio, mentre i prossimi interventi saranno guidati anche dalle segnalazioni dei giocatori e riguarderanno correzioni, prestazioni, grafica, suoni e cabina. Tra le funzionalità previste ci sono anche i salvataggi su Steam Cloud. Per il futuro, dopo la versione 1.0, il team vorrebbe valutare anche l'introduzione del multigiocatore, ma al momento si tratta di un'ipotesi e non di una promessa.

Su un possibile ampliamento del progetto con nuove linee o altri scenari toscani, gli sviluppatori non si sbilanciano: "Ci piacerebbe molto, ma per ora non annunciamo niente: la priorità è rendere ottima questa linea. Se il gioco andrà bene, la Toscana offre scenari bellissimi".

Per curiosi e appassionati, Via Libera: Italian Train Driver è disponibile su Steam in Accesso anticipato, con uno sconto del 20% nella prima settimana di lancio.

Niccolò Banchi