Primi preparativi per la stagione sciistica 2026/2027 all’Abetone, dove le nevicate delle ultime ore, con accumuli di circa dieci centimetri sopra i 1.500 metri di quota, e le basse temperature hanno consentito l’attivazione degli impianti di innevamento artificiale.

Se le condizioni meteorologiche resteranno favorevoli, alcuni impianti di risalita e le relative piste potrebbero aprire già sabato 5 dicembre, in vista del ponte dell’Immacolata.

Nel frattempo è stato rinnovato l’accordo tra le società del comprensorio per garantire l’accesso a tutti gli impianti attraverso un unico skipass Abetone Multipass. Per chi ha acquistato gli abbonamenti stagionali saranno mantenute le condizioni economiche dello scorso anno.

È previsto un rimborso di 100 euro per i possessori dello stagionale “Super Comprensorio”, che continueranno a beneficiare delle agevolazioni già previste, comprese le cinque giornate gratuite sulle piste del Cimone. Sono invece in fase di definizione gli accordi con il comprensorio della Doganaccia.

Aumentano, invece, le tariffe degli skipass giornalieri, anche per effetto dei costi energetici. Il nuovo listino del Consorzio Abetone Multipass registra un incremento medio del 7,5%: il biglietto giornaliero festivo passa da 53 a 57 euro, quello feriale da 38 a 44 euro. Confermate le promozioni.

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