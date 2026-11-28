Non accenna a frenare la corsa del Gialloblu Castelfiorentino, che al PalaGilardetti si impone con autorità su Terranuova, diretta inseguitrice, conquistando il quinto successo consecutivo e difendendo la testa della classifica. Prestazione corale per le ragazze di Gianni Cosi, che dopo un avvio di rincorsa ricuciono nella seconda frazione per poi cambiare decisamente passo negli ultimi due quarti.

“Siamo partite contratte, forse anche per il peso della striscia positiva oltre che, ovviamente, per la caratura dell’avversario che avevamo davanti – racconta coach Cosi -. Con il passare dei minuti, però, abbiamo preso fiducia e ne è emersa una prestazione tutta in crescendo. Mai nessun calo di concentrazione, siamo state ciniche e pronte a punire facendo un gran lavoro di squadra, sia in attacco che in difesa. Dal secondo quarto in poi siamo state molto aggressive, e nella ripresa abbiamo pressato tanto a tutto campo. Questo ci ha permesso di far circolare bene la palla in attacco e servire al meglio i nostri principali terminali offensivi. Tutte hanno messo la loro firma in questa vittoria, frutto di un gruppo solido e del grande spirito di sacrificio di ognuna. Sicuramente arriveranno anche le sconfitte – conclude il tecnico -, ma ci tengo che le ragazze non dimentichino mai quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo”.

A tentare il primo allungo sono le ospiti, che chiudono il primo quarto sul +5 (8-13), preludio ad una seconda frazione in cui però le gialloblu alzano l’intensità fino ad andare al riposo lungo sul 23-25. Ma è al rientro dagli spogliatoi che arriva il break decisivo, con Banchelli e compagne che stringono le maglie difensive e allungano sul +7 alla terza sirena (41-34), per poi amministrare con autorità la frazione finale.

Prossimo impegno sabato 5 dicembre alle 18 sul parquet del Gea Grosseto.

Gialloblu Castelfiorentino: Bellantoni 16, Dani 6, Lucchesi ne, Moustakalle, Calugi 10, Banchelli 4, D’Ambrosio, Ancillotti, Nannetti 9, Bandinelli 3, Ravenni 2, L’Ala 2. All. Così. Ass. Caggiano.

Terranuova Basket: Parolai 12, Brogi ne, Falcioni 5, Bizzarri 1, Fabbrini 3, Mannucci Benincasa, Michelini, Bernacchioni, Bettoni 6, Solazzo 4, Sposato 12, Pisano. All. Masciadri.

Parziali: 8-13, 23-25 (15-12), 41-34 (18-9), 52-43 (11-9)

Arbitro: Barbarulo di Vinci.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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