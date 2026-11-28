Prima sconfitta in campionato per l’Use Rosa Scotti, battuta per 58-56 sul campo di Matelica. A pesare sulla prestazione delle biancorosse è stata soprattutto la scarsa precisione al tiro (20/60 complessivo), in particolare nella seconda metà della gara, dopo un primo tempo condotto dalle empolesi.

La squadra di coach Cioni parte bene, portandosi sul 4-16 grazie ai canestri di Lussignoli, Colognesi e Ruffini. Matelica prova a ridurre le distanze nel secondo quarto, ma le ospiti mantengono il controllo della partita e raggiungono l’intervallo lungo con dieci punti di vantaggio (22-32).

Al rientro dagli spogliatoi la Scotti fatica a trovare la via del canestro, consentendo alle marchigiane di recuperare terreno e chiudere il terzo periodo sul 35-41. Nell’ultima frazione Matelica completa la rimonta, raggiungendo la parità a quota 42 e portandosi successivamente sul 47-42.

Le empolesi reagiscono e, grazie a Lussignoli e Ianezic, riescono a tornare in vantaggio nelle battute conclusive. Matelica risponde con Bonvecchio e Pilakouta, riportandosi avanti sul 55-52 a 32 secondi dalla sirena.

La tripla di Lussignoli tiene aperta la partita, ma sul 58-56 la Scotti non riesce a sfruttare l’ultimo possesso, perdendo il pallone sulla rimessa a tre secondi dalla conclusione.

Si interrompe così la serie di vittorie consecutive dell’Use Rosa Scotti, protagonista comunque di una buona prestazione difensiva, penalizzata dalle difficoltà realizzative emerse dopo l’intervallo.

HALLEY THUNDER MATELICA

Bacchini 7, Gramaccioni 7, Bonvecchio 15, Gianangeli 1, Pilakouta 8, Ciuffoli 7, Cibinetto 13, Nardoni ne, Zamparini ne, Offor. All. Matassini (Ass. Iurlaro/Mancinelli)

USE ROSA SCOTTI

Colognesi 14, Lussignoli 17, Antonini, Vente 6, Rylichova 4, Ruffini 4, Ianezic 4, Casini 2, Gatti 1, Del Piano 4. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Scaramellini di Pesaro-Urbino e Uncini di Jesi.

Parziali: 7-16, 22-32 (15-16), 35-41 (13-9), 58-56 (23-15)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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