La scorsa notte è caduto il grande pino tra via Larga e via del Pino a Calenzano, invadendo la carreggiata. Non si registrano danni a persone; risultano danni a due auto in sosta.

“La caduta del pino storico di Calenzano - commenta il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani - è un evento che ci dispiace profondamente, per il valore affettivo, paesaggistico e storico che questa pianta rappresentava per la nostra comunità. Di fronte a un episodio doloroso come questo, per fortuna senza conseguenze per l'incolumità delle persone, riteniamo doveroso affrontare la questione con serietà non sottraendoci alle responsabilità. Abbiamo condiviso la scelta della precedente Amministrazione di effettuare una perizia supplementare sulla salute del pino, dopo la prima che ne prevedeva l'abbattimento, nonché la decisione di mantenerlo in vita, dato il suo valore storico e le sue specifiche condizioni. Il pino era monitorato in ragione della sua inclinazione e della sua collocazione in un contesto urbano frequentato. L'inclinazione rappresentava il principale parametro di attenzione e di valutazione della sua stabilità, mentre gli altri elementi della pianta, dall'apparato radicale al fusto fino alla chioma, non presentavano segnali di compromissione dello stato di salute. Conservare un albero di questo valore, quando le condizioni tecniche lo consentono, significa tutelare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità. Naturalmente, la conservazione non può mai prescindere dalla sicurezza e deve essere accompagnata da monitoraggi e interventi adeguati”.

“Fin dall'inizio del mandato - prosegue la vicesindaca con delega all’Ambiente Martina Banchelli - abbiamo avviato un lavoro concreto e continuativo di attenzione, manutenzione, consolidamento e rinforzo del patrimonio arboreo cittadino, consapevoli anche del fatto che il rischio arboreo non può mai essere pari a zero in presenza di alberi storici. Questo lavoro si accompagna a decisioni puntuali anche quando il monitoraggio evidenzia condizioni di rischio che non consentono di mantenere una pianta in sicurezza. È quanto avvenuto alcuni mesi fa nell'area verde adiacente a via Don Milani, dove abbiamo disposto l'abbattimento di alcuni pini proprio sulla base delle criticità emerse dalle verifiche tecniche. Per quanto riguarda il pino storico di Calenzano, sulla base degli esiti del recente monitoraggio, non erano emersi elementi che consentissero di prevedere un cedimento imminente”.

“Il fatto che un albero sia monitorato - conclude il sindaco - non significa che ogni sua evoluzione possa essere anticipata, soprattutto in un contesto climatico nel quale gli eventi meteorologici estremi possono determinare cambiamenti improvvisi. Il nostro obiettivo è trovare un equilibrio sostenibile tra la tutela e la conservazione del patrimonio arboreo e il fattore irrinunciabile della sicurezza delle persone che vivono e frequentano gli spazi pubblici. Dobbiamo garantire che presenza degli alberi sia compatibile con la sicurezza dei cittadini, riducendo i rischi attraverso controlli, manutenzioni e interventi mirati. Cogliamo l’occasione per esprimere solidarietà e vicinanza a chi ha subito danni e abbiamo dato nell’immediatezza le indicazioni per presentare le richieste di risarcimenti. Infine, per il valore storico e affettivo che questo pino rappresentava per Calenzano, stiamo pensando alla possibilità di realizzare un'installazione utilizzando alcune parti del suo tronco. Vorremmo che ciò che resta di questo grande albero, che ha dato il nome alla strada che lo costeggiava, possa continuare a vivere in una forma diversa, diventando un segno tangibile della sua storia e del legame che ha avuto con la nostra comunità”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa

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