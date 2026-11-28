Si è rinnovato il tradizionale appuntamento con la festa degli ex alunni dell’Istituto Calasanzio di Empoli, occasione di incontro per studenti, famiglie e associazioni legate alla storica scuola di via Carrucci.

La giornata si è aperta con la celebrazione della messa nella Collegiata di Sant’Andrea, alla presenza dei padri scolopi e di numerosi sacerdoti del territorio. A tenere l’omelia è stato padre Sergio Sereni, provinciale d’Italia degli Scolopi, che ha ricordato la figura di San Giuseppe Calasanzio e il suo impegno per un’istruzione accessibile a tutti.

Le celebrazioni sono proseguite nell’aula magna dell’Istituto, dove Francesco de Cesaris, ex alunno e presidente del Setem-T, organizzazione che sostiene le missioni degli Scolopi nel mondo, ha introdotto gli interventi delle autorità.

Il rettore della scuola, padre Francesco Pandolfi, ha sottolineato il ruolo degli ex alunni nel garantire la continuità tra le diverse generazioni di studenti, mentre la presidente dell’Associazione Ex Alunni ed Ex Alunne, Denise Ghezzi, ha richiamato l’importanza dell’attenzione verso le persone più deboli e fragili.

L’assessora alla scuola Maria Grazia Pasqualetti ha evidenziato il valore della collaborazione tra scuole statali e paritarie, ricordando il coinvolgimento degli studenti del Calasanzio nelle iniziative del Consiglio comunale rivolte ai bambini. Il direttore didattico Fortunato Rao ha espresso, a nome di Scuole per Crescere, apprezzamento per l’iniziativa.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati Achille Ammirati e Benedetta Zunino, che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado con il massimo dei voti e la lode, e Davide Serratore, che ha conseguito la maturità scientifica con il massimo dei voti e la lode.

Sono stati inoltre consegnati gli attestati agli studenti che hanno completato l’intero percorso scolastico al Calasanzio e i diplomi ricordo agli alunni che nell’anno scolastico 2025/2026 hanno frequentato i diversi ordini di scuola dell’Istituto, dall’infanzia ai licei scientifici tradizionale e delle scienze applicate.

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