Nell'ambito del Festival dei diritti, che si terrà il 3 dicembre al cinema Alfieri di Firenze, verrà reso omaggio all'astrofisica Margherita Hack, scomparsa nel 2013, attraverso la presentazione della nuova edizione del libro-diario 'L'anima della Terra vista dalle stelle', ripubblicato in veste editoriale rinnovata, accompagnata dalla proiezione dell'omonimo film documentario, della durata di 74 minuti, a cura e per la regia di Andrea Salvadori.

Salvadori sarà presente insieme a Francesco Magnelli, ideatore dello spettacolo che tra il 2009 e il 2023 ha portato nei teatri italiani l'incontro tra Margherita Hack e Ginevra Di Marco; quest'ultima parteciperà anche all'appuntamento del 3 dicembre. Attraverso la voce e i ricordi di Margherita Hack, si spiega, "riaffiorano le vicende di un secolo passato e gli interrogativi di quello presente".

"Margherita Hack ha saputo guardare alle stelle senza mai distogliere lo sguardo dalla società e dalle sue contraddizioni - commenta l'assessora alle pari opportunità Benedetta Albanese -. La sua grandezza scientifica è inseparabile dalla sua libertà intellettuale, dal coraggio con cui ha sostenuto le proprie idee e dalla passione con cui ha partecipato al dibattito civile. Ricordare Margherita Hack nella sua Firenze, nell'ambito del Festival dei diritti, significa raccogliere questa eredità e consegnarla alle nuove generazioni".

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