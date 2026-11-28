Inaugurata questo pomeriggio la Fabbrica del Natale alla Cavallerizza, in piazzale Verdi.

Al taglio del nastro erano presenti gli assessori Mia Pisano, Paola Granucci e Remo Santini. La cerimonia è stata preceduta dalla partenza del Presepe Vivente al tempo di San Francesco, organizzato dal Sogno di Costantino odv in collaborazione con Città dei Presepi, Terre dei presepi, Arcidiocesi di Lucca e Comune di Lucca, Provincia di Lucca. Ad allietare l’avvio delle attività alla Fabbrica del Natale c’erano anche i trampolieri, la musica e l’immancabile Babbo Natale.

Subito dopo hanno preso avvio i laboratori e le attività, con Truccabimbi, Teddy’s Royal Christmas, La Botteghina, gli Elfi Yogi, Baby Parking (su prenotazione), Il Giocoliere sei tu, Incisioni di Natale, Natale a tutto Nerd. Alle 18.30 Soul Sound, Christmas Gospel a cura di Lym Academy.

La fabbrica del Natale sarà aperta tutto il pomeriggio di domani, 29 novembre, con Truccabimbi, Teddy’s Royal Christmas- crea dei bellissimi segnaposto natalizi e bacchette magiche, Royal Christmas Cookies- decoriamo i Biscotti di Natale. Prenotazione obbligatoria: 348 3232151, La Botteghina- giochi e pesca di beneficenza, Elfi all’Opera- crea una decorazione per il tuo albero, Giocateatro & Baby parking- Spazio Creativo Assistito. Un luogo sicuro dove lasciare il bambino con le Tate. Prenotazione obbligatoria a: www.Eventbrite.it – seguire il link: giocateatro2026.eventbrite.it. Poi, dalle 14.30 alle 16.30 Il vostro eroe di Natale!- inventa e disegna il tuo super eroe – dai 6 ai 10 anni, dalle 16.30 alle 18.30 Natale PopUp- crea la tua cartolina pop – dai 6 agli 11 anni. Alle ore 18.30 Marty Magic Bubbles- spettacolo di bolle di sapone.

La programmazione della Fabbrica del Natale andrà avanti nei giorni del 5, 6, 7 e 8 dicembre, 12 e 13 dicembre, 19 e 20 dicembre.

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Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa