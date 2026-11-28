Alle ore 8.39 di questa mattina 26 novembre, una donna di 64 anni è stata investita mentre attraversava la strada in via Francesca Nord Sr.436 a Cerreto Guidi. L'auto che ha investito la donna si è fermata a prestarle soccorso.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale, l'ambulanza del 118 e un'auto medica. La donna ha subito un trauma al fianco ed è quindi stata trasportata all'Ospedale San Giuseppe di Empoli per dei controlli.

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