I maggiori costi per il personale e l'energia, le difficoltà nel garantire i servizi e, soprattutto, l'incognita degli investimenti dopo il Pnrr. Sono le principali preoccupazioni dei Comuni e degli Enti locali toscani in vista della definizione della Legge di Bilancio 2027. A richiamare l'attenzione sulle ricadute della Manovra è Andrea Marrucci, presidente di Ali Toscana e sindaco di San Gimignano.

"Il rischio è che i Comuni si trovino con sempre meno margini per rispondere ai bisogni dei cittadini e programmare il futuro. I rinnovi contrattuali del comparto enti locali, ad esempio, sono giusti e necessari, ma sono due in uno stesso anno e non sono accompagnati da risorse adeguate. Ricevo tante segnalazioni di sindaci e sindache preoccupate. Anche perché a questi adeguamenti - osserva Marrucci - si aggiungono i costi dell'energia, della manutenzione del territorio, del contributo affitti per il terzo anno consecutivo tutto sulle nostre spalle, e dei servizi sociali ed educativi. Non possiamo chiedere ai sindaci di scegliere tra il mantenimento dei servizi e la possibilità di investire".

"Non servono condoni, abbiamo bisogno di nuove forme di compartecipazione fiscale per garantire i servizi. La riforma della finanza locale - spiega Marrucci - non è più rinviabile, per mettere in condizione i comuni di decidere e di poter garantire i servizi: pensiamo alla casa, una assoluta emergenza, alla disabilità, alle scuole, alla polizia locale".

Accanto alla spesa corrente, per il presidente di Ali c'è una questione che riguarda il futuro dei territori e di cui nessuno parla: le economie Pnrr e gli investimenti post Pnrr. Cosa succederà quando terminerà la stagione degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza?

"Il Pnrr ha consentito ai Comuni di realizzare opere importanti, riqualificare scuole, recuperare edifici e migliorare le infrastrutture. È stata una stagione che ha rimesso in moto la capacità di progettazione e realizzazione delle amministrazioni locali. Adesso, però, serve continuità - dice Marrucci - su due fronti. Non lasciare a piedi quei tanti comuni che non hanno visto realizzate scuole, asilo o altre opere di rigenerazione urbana per colpa di consorzi o imprese incapaci. E non permettere che concluso il Pnrr si blocchino gli investimenti comunali. Occorre costruire una nuova strategia nazionale, con risorse e strumenti che consentano ai Comuni di continuare a realizzare opere e infrastrutture, dalla difesa del suolo, all'edilizia scolastica e alla cura del patrimonio pubblico".

Da qui la richiesta di Ali Toscana di intervenire sulla Manovra con risorse adeguate a sostenere i bilanci comunali e una prospettiva chiara per gli investimenti. "La tenuta dei Comuni significa la garanzia di avere servizi sui territori: è una questione che riguarda da vicino cittadini, famiglie e imprese e che non può essere affrontata né anno per anno né soltanto guidati dall’imperativo del contenimento delle risorse", conclude Marrucci.

Fonte: Ufficio Stampa - Ali Toscana

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