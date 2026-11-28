Le luci di Natale si sono accese allo Storico Mercato Centrale di Firenze, portando l’atmosfera delle feste nel cuore di San Lorenzo. L’accensione delle luminarie, avvenuta nella mattina di Sabato 28 novembre alla presenza dell’assessore di Palazzo Vecchio, Jacopo Vicini e del presidente del Q1 Mirco Ruffilli, ha celebrato uno dei luoghi simbolo del commercio e della tradizione gastronomica fiorentina, che continua a essere un punto di riferimento non soltanto per i visitatori, ma anche per i residenti. All’accensione è seguito un brindisi che ha coinvolto operatori del mercato, istituzioni, ospiti presenti.

Con i suoi 100 operatori, lo Storico Mercato Centrale rappresenta una realtà che unisce storia, qualità e quotidianità. Un luogo dove la tradizione non è soltanto memoria, ma un’attività viva, fatta di botteghe, prodotti freschi, specialità alimentari e rapporto diretto con i clienti. Un’offerta che valorizza la filiera corta e che punta a coniugare qualità e convenienza, mantenendo un ruolo competitivo anche rispetto alla grande distribuzione.

"Il mercato non è soltanto un luogo storico e della tradizione fiorentina, ma offre qualità, filiera corta ed è economicamente vantaggioso per il consumatore – afferma Massimo Manetti, presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale –. Per questo è un luogo dove non transitano soltanto tanti turisti, ma dove i fiorentini continuano a essere di casa".

"Su San Lorenzo – ha detto l’assessore al commercio di Firenze, Jacopo Vicini – avete visto una nuova illuminazione che ha coinvolto tutte le postazioni del mercato. Un'illuminazione speciale per un luogo straordinario della nostra città dove basta camminare, guardarsi intorno, e ancora è possibile sentirsi a casa".

Il mercato conserva così una doppia identità: da una parte è una meta conosciuta e frequentata da chi visita Firenze, dall'altra resta un luogo di riferimento per chi vive la città e sceglie ogni giorno di fare la spesa tra i banchi, affidandosi all'esperienza degli operatori e alla qualità dei prodotti.

L'accensione delle luci natalizie diventa un'occasione per sottolineare proprio questo legame con Firenze e con il quartiere di San Lorenzo. Lo Storico Mercato Centrale si prepara alle festività mantenendo la propria identità, tra tradizione, commercio e socialità, in un luogo dove la storia della città continua a incontrare la vita quotidiana.

Lo Storico Mercato Centrale, al piano terra di via dell'Ariento, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 15 e il sabato dalle 7 alle 17. La domenica il mercato resta chiuso. Orari che mantengono il ritmo tradizionale delle botteghe fiorentine, al servizio di chi vive in città e di chi visita Firenze e vuole scoprire le sue eccellenze gastronomiche.

Le luci di Natale accompagneranno così le prossime settimane in uno spazio che, dal 1874, fa parte della storia di Firenze e continua a essere un luogo di incontro, spesa e socialità, con 100 operatori e un'offerta che punta a mantenere viva la qualità del commercio alimentare nel centro storico.

Fonte: Ufficio Stampa

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