Domenica 29 novembre si apre Natale a Roffia, il programma di iniziative dell’Associazione Culturale I Festaioli di Roffia. La giornata prenderà il via alle 9 con i mercatini di Natale, aperti fino alle 19. Alle 11 si terrà la Santa Messa, seguita dall’inaugurazione del Presepe artistico, con la benedizione di Padre Tuziano. Alla cerimonia è prevista la partecipazione di rappresentanti dell’Amministrazione comunale di San Miniato e del consigliere regionale Federico Eligi. Il presepe aprirà al pubblico alle 12. Alle 15, nell’aia della chiesa, si esibirà D’Artagnan, il Mago delle Bolle.

Il Presepe artistico di Roffia rientra nelle manifestazioni della Festa della Toscana 2026, dedicata al tema «La Toscana che cura». La scena della Natività, con una famiglia che trova riparo e un bambino da custodire, richiama il valore dell’accoglienza. A Roffia la cura passa anche attraverso il lavoro dei volontari, che ogni anno dedicano tempo all’allestimento e trasmettono ai più giovani i saperi e i gesti legati a questa tradizione.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di San Miniato e della Regione Toscana e con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana. Il presepe fa parte dei circuiti Città dei Presepi e Terre di Presepi. I Festaioli di Roffia ringraziano Fabrizio Mandorlini per il lavoro svolto nel promuovere i presepi e nel mettere in relazione le comunità che li realizzano. Radio Lady è media partner di Natale a Roffia.

Il Presepe artistico sarà visitabile fino a domenica 10 gennaio 2027. Dopo la giornata inaugurale, l’apertura è prevista nei giorni festivi dalle 15 alle 19. Il 25 dicembre l’orario sarà dalle 16 alle 19.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate