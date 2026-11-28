Una persona è morta dopo essere stata investita da un treno nel territorio comunale di Scarlino, in provincia di Grosseto. Secondo le prime informazioni, stava attraversando i binari in una zona di campagna.
La circolazione ferroviaria lungo la linea Genova-Roma è stata sospesa tra le stazioni di Campiglia Marittima e Grosseto per consentire alla polizia ferroviaria di effettuare gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.
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