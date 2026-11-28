Borse di studio per studenti Gaza: in Toscana 14 iscritti agli Atenei, 10 vincitori e 4 al momento esclusi

Su 476 domande di Borsa di Studio presentate da studenti provenienti dai territori di Gaza solo 14 di questi risultano iscritti presso le università toscane e che, proprio in virtù della loro iscrizione, possono accedere alla graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio. Dieci di loro sono già in graduatoria e hanno ottenuto il beneficio, mentre quattro sono al momento rimasti esclusi. È quanto emerge dai dati di DSU Toscana, l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

Il numero complessivo delle 476 domande comprende infatti anche studenti che non risultano iscritti negli Atenei toscani e che, proprio per questa ragione, non possono rientrare nella graduatoria regionale delle borse di studio. Il riferimento per la Toscana è dunque quello dei 14 studenti effettivamente iscritti.

"È importante fare chiarezza sui numeri e distinguere le domande complessivamente presentate dagli studenti che possono concretamente accedere alle borse di studio in Toscana. Le richieste provenienti da Gaza sono 476, ma gli studenti palestinesi iscritti nei nostri Atenei sono 14. Sono loro i potenziali beneficiari della misura: dieci sono già entrati in graduatoria, mentre quattro al momento sono rimasti fuori", dichiara Cristina Manetti, assessora all’Università e alla Ricerca della Regione Toscana.

La verifica delle posizioni si concluderà il prossimo 30 novembre, con la chiusura della Graduatoria Definitiva. Dei quattro studenti attualmente esclusi, due sono iscritti al semestre filtro di Medicina. Per conoscere con certezza la loro situazione sarà quindi necessario attendere almeno il mese di febbraio, quando saranno disponibili ulteriori elementi sul loro percorso universitario.

"Per i due studenti iscritti a Medicina dobbiamo attendere gli esiti del semestre filtro, prima di poter definire con certezza la loro posizione. Una volta completate tutte le verifiche avremo il quadro definitivo dei ragazzi che non hanno ottenuto la borsa di studio", conclude Manetti.

Galletti e Rossi Romanelli (M5S): "Per gli ucraini fondi straordinari, ai palestinesi si chiedono certificati impossibili"

"La vicenda degli studenti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza che rischiano di essere esclusi dalle borse di studio universitarie in Toscana perché impossibilitati a dimostrare il reddito delle proprie famiglie attraverso certificazioni rilasciate da uffici pubblici che, a Gaza, non sono più operativi, riporta al centro una questione che riguarda il diritto allo studio e l'inadeguatezza della normativa nazionale di fronte a situazioni eccezionali" hanno commentato i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli.

Per affrontare la questione presenteranno una mozione che chiede alla Giunta regionale di sollecitare un intervento legislativo e finanziario urgente del Governo.

"Il bando toscano, scaduto il 7 settembre, non può essere modificato retroattivamente attraverso un semplice intervento amministrativo senza un'adeguata base normativa - proseguono i consiglieri -. Il Governo deve assumersi la responsabilità di una soluzione, anche per intervenire sulle eventuali esclusioni. La questione, peraltro, non riguarda soltanto la Palestina. Condizioni analoghe potrebbero interessare studenti provenienti dal Sudan, dove il conflitto ha compromesso gravemente il funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici, e in futuro da qualsiasi altro territorio colpito da guerre, catastrofi, persecuzioni o collasso delle strutture amministrative. Serve una disciplina nazionale che tuteli tutti gli studenti che si trovano nelle stesse condizioni, indipendentemente dalla provenienza. L'articolo 34 della Costituzione riconosce il diritto allo studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, mentre la normativa italiana ne prevede l'accesso anche per gli studenti stranieri".

La mozione chiede un fondo nazionale straordinario presso il Ministero dell'Università e della Ricerca che consenta agli studenti eventualmente esclusi per ragioni documentali di recuperare borse di studio, alloggi, mensa e altri benefici, nel rispetto dei requisiti accademici e di merito. Chiede inoltre una disciplina permanente che permetta di verificare la condizione economica attraverso documentazione alternativa quando quella ordinaria sia impossibile da ottenere:

"Altrimenti - aggiungono - saremo di fronte all'ennesima dimostrazione dei due pesi e due misure di questo Governo – spiegano i consiglieri – nel 2022, per sostenere gli studenti colpiti dalla guerra in Ucraina, l'Italia ha giustamente istituito attraverso il decreto-legge 14/2022, convertito dalla legge 28/2022, un fondo straordinario da un milione di euro, successivamente disciplinato dal decreto ministeriale 369/2022, destinato anche a borse di studio e altri sostegni universitari. La solidarietà non può dipendere dalle simpatie geopolitiche del Governo, né possiamo accettare che il diritto allo studio venga garantito soltanto ad alcuni".