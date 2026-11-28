Un pomeriggio di festa, musica e condivisione ha dato ufficialmente il via alle festività natalizie a Montemurlo. In una piazza della Repubblica gremita di famiglie, bambini e cittadini, il sindaco Simone Calamai con i bambini ha acceso il grande albero di Natale davanti al municipio.

Il Natale a Montemurlo quest’anno è ancora più magico con l’ampliamento del Villaggio di Natale, il suggestivo Bosco di Natale (con gli stand gastronomici e le animazioni per i più piccoli come il Trenino di Natale e il bosco degli elfi) e l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio "Montemurlo on Ice". «Quest'anno come Comune abbiamo voluto arricchire ancora di più lo spirito natalizio di piazza della Repubblica, creando un percorso che accompagnerà la nostra comunità fino a dopo l’Epifania» – ha dichiarato il sindaco Simone Calamai durante la cerimonia – «Il nostro obiettivo è offrire ai bambini e alle bambine un contesto positivo dove crescere felici insieme alle proprie famiglie, rendendo il Natale un momento davvero unificante per tutti i montemurlesi. Le luci di questo albero rappresentano la nostra comunità, sono luci che rappresentano chi vuole bene al prossimo. Sono luci di speranza e di pace, quella pace di cui sentiamo tanto la necessità e che speriamo che questo Natale ci possa portare. Queste luci rappresentano chi lavora, chi studia, chi si prende cura del prossimo».

Cuore pulsante dell'inaugurazione sono stati i più giovani e il mondo scolastico del territorio. Alla cerimonia hanno preso parte gli alunni dell’Istituto Comprensivo "Margherita Hack" (rappresentato dalla vicepreside Elena Ciabatti), delle scuole dell’infanzia "Ancelle del Sacro Cuore" e dei nidi comunali e privati, che hanno contribuito a decorare l'albero con gli addobbi realizzati in classe. Ad animare l'evento con canti e musica sono stati i ragazzi e le ragazze del coro della scuola media "Salvemini - La Pira", diretti dall'insegnante Francesca Fruzzetti, seguiti dalle suggestive voci del coro gospel "Black and White Ensemble" con supporto tecnico di Maurizio Fuligni.

Il sindaco Calamai ha poi ha rivolto un sentito ringraziamento al mondo del volontariato e alle associazioni locali, con una menzione speciale per la neonata associazione di genitori "Costellazione Margherita Hack", impegnata nel sostegno all’istituto comprensivo oltre al lavoro sinergico della giunta (il vicesindaco Alberto Vignoli, gli assessori Giuseppe Forastiero e Antonella Baiano), del consigliere comunale Daniele Moreale , che ha seguito l’organizzazione del Bosco di Natale. Dopo l'accensione dell’albero e il taglio del nastro della pista "Montemurlo on Ice", la festa è proseguita con l'ospite più atteso dai più piccoli: Babbo Natale, che ha accolto i bambini per ricevere le loro letterine e ascoltare i loro desideri.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

Notizie correlate