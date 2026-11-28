Si è svolta ieri sera, venerdì 27 novembre, presso il Bar Vittoria in piazza della Vittoria a Empoli, la cena di beneficenza promossa dall’Empoli Equestrian Centre per sostenere i percorsi di ippoterapia dedicati ai ragazzi del territorio.

L’iniziativa, articolata in una cena a buffet, ha riunito partecipanti e sostenitori attorno a un obiettivo concreto: raccogliere fondi da devolvere alla Cooperativa Colori e alla Lega del Filo d’Oro a supporto delle attività di riabilitazione e inclusione tramite il cavallo svolte presso il centro equestre empolese.

"Vedere così tanta partecipazione per sostenere l’ippoterapia ci riempie di orgoglio — ha dichiarato Roberto Caporaso, socio fondatore dell’Empoli Equestrian Centre —. Il cavallo è un compagno straordinario nei percorsi di crescita e inclusione dei nostri ragazzi".

Fonte: Ufficio Stampa

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