Parchi Innovativi Universali Mobili e Accessibili, in breve PIUMA. L'acronimo che ben riassume l'interezza del progetto a cui hanno partecipato i Comuni di Empoli (capofila), Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite. Un progetto ricco, che si prefigge di migliorare l'accessibilità delle persone con gravi disabilità a luoghi, servizi ed eventi, per favorire la loro inclusione sociale, perché l'accessibilità è un diritto di tutti.

Con questa premessa, venerdì 4 dicembre 2026, alle 11, si terrà l'inaugurazione dei due "Box Universali", collocati al parco Mariambini di Empoli, alla presenza dei sindaci del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi, del Comune di Capraia e Limite, Alessandro Giunti e del Comune di Montelupo Fiorentino, Simone Londi.

Al taglio del nastro parteciperanno altresì: Alberto Zanobini, dirigente settore Inclusione Sociale e Integrazione Sociosanitaria; Anna Maria Leoncini e Sabina Marmeggi, rappresentanti della Rete Inclusione Sociale e Integrazione Sociosanitaria.

I box PIUMA sono stati realizzati, attrezzati e pensati per rispondere a esigenze spesso trascurate con la finalità di contribuire a superarle. Sono spazi riservati, accessibili e attrezzati con servizi igienici, lettino, sollevatore e quanto necessario per consentire alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori di affrontare con maggiore serenità la permanenza fuori casa.

Il Progetto PIUMA

Nasce dalla volontà di rendere i nostri spazi pubblici, i parchi e gli eventi realmente accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità grave e gravissima. Il progetto è stato realizzato grazie alla partecipazione a un bando della Regione Toscana dedicato all'accessibilità universale, attraverso una collaborazione tra i Comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite, con Empoli nel ruolo di capofila. Un ruolo fondamentale è stato svolto dalla Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa, che, attraverso le associazioni che ne fanno parte, ha contribuito all'individuazione dei bisogni e alla costruzione di un progetto capace di rispondere alle esigenze concrete delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Empoli

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