Torna a Empoli la tradizionale asta di Natale della Ciclofficina Empolese, in programma sabato 12 dicembre alle ore 11, nella sede di via Rozzalupi 57.

Protagoniste dell’iniziativa saranno le biciclette abbandonate, recuperate e rimesse in funzione dai volontari della Ciclofficina, che saranno battute all’asta con rilanci di soli 2 euro.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per acquistare una bicicletta a basso costo, promuovendo al tempo stesso la cultura del recupero, del riuso e della mobilità sostenibile.