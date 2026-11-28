Ricoverato all'Ospedale di Careggi
Un 37enne di nazionalità cinese è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Careggi, a Firenze, dopo essere stato soccorso nella serata di ieri, venerdì 27 novembre, in via Franchi a Prato.
L’uomo è stato trovato a terra poco dopo le 22 con una ferita alla testa. Nelle sue vicinanze c’erano una bicicletta elettrica e una motocicletta, entrambe a terra.
Secondo una prima ricostruzione, il 37enne potrebbe aver perso il controllo della bici elettrica, urtando la moto. L’ipotesi di un incidente appare al momento più accreditata rispetto a quella di un’aggressione, inizialmente presa in considerazione.
Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire quanto accaduto. Le condizioni del 37enne sono gravi.
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