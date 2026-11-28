Truffa a un anziano a Firenze, arrestato 52enne: recuperati denaro e gioielli

È stato bloccato dalla polizia mentre cercava di allontanarsi dopo aver truffato un anziano di 81 anni. Un uomo di 52 anni, originario di Napoli, è stato arrestato a Firenze nell’ambito di un servizio predisposto dalla squadra mobile per contrastare le truffe ai danni delle persone anziane.

L’episodio è avvenuto nella zona di via Baracca. Gli agenti, insospettiti dal comportamento del 52enne, ne hanno seguito gli spostamenti fino a un condominio. Dopo essere entrato nel palazzo, l’uomo ne è uscito frettolosamente, scavalcando il cancello e tentando di raggiungere l’auto, ma è stato fermato dai poliziotti.

Il 52enne ha ammesso di aver sottratto a un anziano 8.660 euro in contanti, tre collane d’oro, dieci ciondoli e due telefoni cellulari. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.

Nel corso della perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto sullo smartphone dell’arrestato alcune fotografie di un falso tesserino dei carabinieri, oltre a immagini e informazioni relative all’abitazione dell’81enne.

Le indagini proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento di complici e verificare possibili collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti a Firenze e provincia.

Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del 52enne la misura dell’obbligo di dimora a Napoli.

Notizie correlate