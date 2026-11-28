La Squadra Mobile della Questura di Firenze, durante un riservato servizio anti-truffa predisposto in zona, con diverse pattuglie dislocate, ha osservato un uomo che si muoveva in maniera sospetta intrattenendo diverse telefonate per poi salire velocemente a bordo di un veicolo.

Viste le circostanze, il veicolo è stato attenzionato e seguito dalle pattuglie.

Giunti in via Baracca, l'uomo si è fermato, è sceso dall'autovettura e si è posto di fronte a un palazzo, controllando sempre il telefono, per poi tornare verso l'auto e salirci a bordo.

Dopo pochi minuti, è tornato verso l'abitazione, indossando una tracolla, un cappellino ed occhiali da sole, dando così l'idea di volersi camuffare, ha suonato al campanello ed è entrato all'interno del palazzo.

Gli operatori, in procinto di entrare all'interno dell’abitazione, hanno notato l'uomo uscire repentinamente dal portone del condominio, saltare il cancello e correre frettolosamente sul marciapiedi in direzione dell’auto.

Bloccato immediatamente dal personale appostato, il 52enne ha subito ammesso di aver derubato un anziano. Nella sua disponibilità la somma complessiva di 8.660€, 3 collanine in oro, 10 ciondoli e due telefoni.

Un'altra aliquota di personale è entrata all'interno del condominio rintracciando il povero malcapitato che ha riferito di esser stato derubato di denaro e gioielli in oro dall'uomo che era appena fuggito via.

Tutta la refurtiva è stata restituita.

Controllato anche il telefono del 52enne, all'interno sono state trovate alcune fotografie ritraenti un finto tesserino dei carabinieri riportante il proprio volto, il condominio della vittima e l'indirizzo.

All'esito della direttissima, l'arresto è stato convalidato e disposta nei suoi confronti la misura dell'obbligo di dimora a Napoli.

Si precisa che l'effettiva responsabilità delle persone indagate e la fondatezza delle ipotesi d'accusa dovranno essere valutate nel corso del successivo processo. Al momento, la stessa è assistita dalla presunzione di innocenza; le contestazioni sono formulate allo stato degli atti e saranno oggetto di verifica nelle competenti sedi giudiziarie (d.lgs. 188/2021).

Fonte: Ufficio Stampa - Polizia di Stato

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