La Polizia di Stato di Firenze ha tratto in arresto l'uomo per truffa aggravata ai danni di un signore di 81 anni in via Baracca
La Squadra Mobile della Questura di Firenze, durante un riservato servizio anti-truffa predisposto in zona, con diverse pattuglie dislocate, ha osservato un uomo che si muoveva in maniera sospetta intrattenendo diverse telefonate per poi salire velocemente a bordo di un veicolo.
Viste le circostanze, il veicolo è stato attenzionato e seguito dalle pattuglie.
Giunti in via Baracca, l'uomo si è fermato, è sceso dall'autovettura e si è posto di fronte a un palazzo, controllando sempre il telefono, per poi tornare verso l'auto e salirci a bordo.
Dopo pochi minuti, è tornato verso l'abitazione, indossando una tracolla, un cappellino ed occhiali da sole, dando così l'idea di volersi camuffare, ha suonato al campanello ed è entrato all'interno del palazzo.
Gli operatori, in procinto di entrare all'interno dell’abitazione, hanno notato l'uomo uscire repentinamente dal portone del condominio, saltare il cancello e correre frettolosamente sul marciapiedi in direzione dell’auto.
Bloccato immediatamente dal personale appostato, il 52enne ha subito ammesso di aver derubato un anziano. Nella sua disponibilità la somma complessiva di 8.660€, 3 collanine in oro, 10 ciondoli e due telefoni.
Un'altra aliquota di personale è entrata all'interno del condominio rintracciando il povero malcapitato che ha riferito di esser stato derubato di denaro e gioielli in oro dall'uomo che era appena fuggito via.
Tutta la refurtiva è stata restituita.
Controllato anche il telefono del 52enne, all'interno sono state trovate alcune fotografie ritraenti un finto tesserino dei carabinieri riportante il proprio volto, il condominio della vittima e l'indirizzo.
All'esito della direttissima, l'arresto è stato convalidato e disposta nei suoi confronti la misura dell'obbligo di dimora a Napoli.
Si precisa che l'effettiva responsabilità delle persone indagate e la fondatezza delle ipotesi d'accusa dovranno essere valutate nel corso del successivo processo. Al momento, la stessa è assistita dalla presunzione di innocenza; le contestazioni sono formulate allo stato degli atti e saranno oggetto di verifica nelle competenti sedi giudiziarie (d.lgs. 188/2021).
Fonte: Ufficio Stampa - Polizia di Stato
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