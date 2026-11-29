Con 13.300 partecipanti si è svolta questa mattina nel centro storico di Firenze la 42° edizione della ‘Firenze Marathon’. A salutare sia la partenza che l’arrivo degli atleti in gara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha sottolineato la sua soddisfazione per il successo della manifestazione: “Una giornata straordinaria di sport, passione ed emozioni – ha detto – la Firenze Marathon è ad oggi una delle due principali maratone organizzate in Italia, è una grande festa che unisce atleti da tutto il mondo e celebra i valori più belli dello sport: impegno, condivisione e spirito di squadra”.

“Un valore aggiunto di questa manifestazione – prosegue Giani – è il fatto che il suo percorso entra nelle vie del centro di Firenze, nei luoghi storici. Il Duomo di Firenze, cuore indiscusso della città, è sia il punto della partenza che il punto di arrivo ed il percorso si snoda poi tra i principali siti di valore storico della città. Dunque storia, amore per l’arte, attenzione per l’ambiente e sport, perché l'attività motoria è fondamentale nell'equilibrio psicofisico di ogni persona. Viva Firenze e la Firenze Marathon!”

Il presidente Giani ha partecipato alla premiazione dei vincitori della manifestazione: l'etiope Siyum Diriba Tola ed i due Keniani Silas Kipkoech Sugut e Meshack Kibil Kimutai. Tra le donne hanno invece conquistato il podio le keniane Lucy Chepoghon Chelele, Patience Jebet Kimutai e Gladys

Notizie correlate