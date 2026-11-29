I tecnici di Acque sono già sul posto e stanno effettuando l’intervento di riparazione
Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica nel comune di Fucecchio, oggi domenica 29 novembre si stanno verificando mancanze d’acqua a Fucecchio capoluogo e a San Pierino.
I tecnici di Acque sono già sul posto e stanno effettuando l’intervento di riparazione.
Col ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 20.00, si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua, tuttavia destinati a esaurirsi in breve tempo.
Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389
Fonte: Acque SpA
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