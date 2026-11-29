Scontri tra tifoserie si sono verificati nel pomeriggio di domenica 29 novembre in Toscana, sia sull'autostrada A1 sia sulla superstrada Firenze-Siena. Gli episodi hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e, nel caso dell'autostrada, la temporanea chiusura della carreggiata.

Il primo episodio è avvenuto in A1, in provincia di Firenze, dopo l'area di servizio Bisenzio. A fronteggiarsi sarebbero stati circa cinquanta tifosi di Fiorentina e Napoli, di ritorno rispettivamente dalle trasferte di Udine e Reggio Emilia, dove i partenopei avevano seguito la partita contro il Sassuolo. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero stati tafferugli, con il lancio di petardi e fumogeni, mentre un'auto è andata a fuoco. Non risultano persone ferite.

Per consentire gli interventi, l'autostrada è stata chiusa in direzione sud per circa 45 minuti, tra il bivio A1-Variante e il casello di Calenzano. La circolazione è ripresa intorno alle 20.45, dopo la formazione di circa cinque chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, la Digos, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade.

Un secondo episodio si è verificato intorno alle 17 sulla superstrada Firenze-Siena, all'altezza dello svincolo di Colle Val d'Elsa sud. In questo caso sarebbero stati coinvolti gli ultrà della Ternana, di ritorno dalla trasferta di San Donato, e i tifosi degli Herons Montecatini, diretti a Siena per il derby di basket contro la Mens Sana.

Secondo una prima ricostruzione, i supporter umbri potrebbero aver scambiato i tifosi toscani per sostenitori della Lucchese. I van sui quali viaggiavano gli appassionati di Montecatini sarebbero stati affiancati e costretti a fermarsi. Alcuni mezzi sono stati danneggiati, ma non risultano feriti. Lo svincolo di Colle Val d'Elsa sud è rimasto chiuso per circa venti minuti.

Sono in corso accertamenti da parte delle questure di Siena e Montecatini Terme per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

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