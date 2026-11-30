L’Italia conquista la Coppa Davis per il quarto anno consecutivo e scrive un’altra pagina importante nella storia del tennis nazionale. Nella finale disputata a Bologna, gli azzurri hanno superato la Spagna per 2-1, conquistando la quinta Insalatiera della loro storia.

Un successo che porta anche una significativa impronta toscana, a partire dal capitano Filippo Volandri, livornese, alla guida della nazionale dal 2021. Per il capitano livornese è il quarto trionfo consecutivo alla guida dell’Italia. La squadra azzurra era poi composta da Lorenzo Musetti, tennista di Carrara classe 2002, il fiorentino Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, romano ma legato a Firenze: il nonno paterno Piero era originario del capoluogo toscano e gli ha trasmesso la passione per la Fiorentina. Il tennista, che nel 2022 ha ricevuto le Chiavi della città,

La finale si è decisa al doppio, dopo la vittoria di Lorenzo Musetti su Rafael Jodar e il successo di Carlos Alcaraz contro Flavio Cobolli. A conquistare il punto decisivo sono stati Musetti e Andrea Vavassori, che hanno battuto Alcaraz e Marcel Granollers con il punteggio di 6-2, 7-5. Per il tennista di Carrara, protagonista anche nel singolare, una giornata da ricordare.

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