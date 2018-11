4 novembre, il Centrodestra Empoli: "Mozione bocciata per le celebrazioni straordinarie"

"Il PD di Empoli è riuscito a dividere la nostra comunità anche per la festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate. Un atteggiamento deplorevole che rappresenta chiaramente il segno dell'autoreferenzialità e dell'arroganza politica di sinistra dell'Amministrazione Barnini. - afferma Andrea Poggianti, Capogruppo e Consigliere Comunale del Centrodestra di Empoli.

Nel Consiglio Comunale dello scorso 25 ottobre, il PD ha bocciato perfino una mozione che ho presentato come Centrodestra di Empoli per organizzare commemorazioni straordinarie per il Centenario della Vittoria Italiana nella Grande Guerra del prossimo 4 novembre (1918 -2018). Una proposta che è stata votata anche per punti, cioè in sei parti distinte, su richiesta di alcuni consiglieri comunali di opposizione.

Su input della stizzita Assessore alla Cultura, Eleonora Caponi, il PD ha scientemente votato contro a tutto, perfino a far risuonare l'inno d'Italia all'inizio dei Consigli Comunali (come già avviene in tante realtà locali ed in Regione Toscana) e l'inno de "La leggenda del Piave" per il 4 novembre, ma soprattutto si è rifiutato di deporre una corona di fiori anche ai caduti empolesi del Risorgimento, periodo di cui la prima guerra mondiale è stata conclusione, ed alla statua dell'eroe risorgimentale Cesare Battisti in Viale Buozzi.

Che l'Amministrazione Barnini abbia già organizzato qualcosa per ricordare il Centenario è oggettivo, - chiosa Andrea Poggianti, Capogruppo e Consigliere Comunale del Centrodestra di Empoli - ma ciò non toglie che, oltre la melassa pacifista propinata ed il minimo sindacale svolto fino ad oggi, sarebbe stato necessario sottolineare con maggior vigore una data ed una celebrazione a memoria del sacrificio e dell'eroismo di tanti italiani che morirono per darci la libertà da un impero tirannico e straniero, che persero la vita in trincea per consegnarci una Patria unita sotto il Tricolore, che morirono per difendere i confini naturali d'Italia.

Nessuno è favorevole alla guerra, ma c'è modo e modo di ricordare i nostri caduti e ringraziare, ieri come oggi, tutte le nostre Forze Armate che presidiano il territorio contro qualsiasi nemico e minaccia, interna o esterna.

Anche dopo la bocciatura della mozione, - conclude Andrea Poggianti - il Centrodestra di Empoli parteciperà in ogni caso e come ogni anno alle ristrette celebrazioni del 4 novembre in Piazza della Vittoria perché, almeno per noi, il significato di questa data supera le divisioni e le strumentalizzazioni politiche."

