È scomparso l'ingegner Marco Dezzi Bardeschi, progettò la 'barca' a Montelupo

È scomparso all'età di 84 anni Marco Dezzi Bardeschi. Nato a Firenze, fu ingegnere edile con Giovanni Michelucci, architetto con Piero Sanpaolesi, nella sua esperienza più che quarantennale nel settore della conservazione e dell’intervento di recupero del patrimonio costruito, prima a Firenze e poi a Milano, ha lasciato il segno come docente universitario e cultore delle aree disciplinari della progettazione architettonica e della conservazione. Come ha ricordato sui social il sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti, Dezzi Bardeschi è conosciuto anche nell'Empolese Valdelsa: fu lui a progettare il palazzo dell'Asl e la 'Barca' nel centro di Montelupo.

Il presidente Giani: "Se ne va un cultore delle arti"

“Con Marco Dezzi Bardeschi se ne va un cultore delle Arti e del restauro, inteso come scienza della conservazione secondo lo slogan di non sottrarre materia alla fabbrica, ma piuttosto di aggiungerne, con discrezione, per un dialogo a tutto campo tra le cose”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, ha ricordato la figura dell’amico Marco – che è stato ingegnere e architetto italiano, direttore della rivista ‘Ananke’ (cultura, storia e tecniche della conservazione per il progetto) e teorico del restauro architettonico – per esprimere alla famiglia affetto e vicinanza personale e di tutta l’Assemblea legislativa.

“Grazie al professore architetto Marco per aver unito alla conservazione dell’esistente un misurato progetto del nuovo – ha continuato Giani – arrivando a regalarci in ogni opera una speciale microstoria, capace di raccontare i nostri giorni nel grande e progressivo palinsesto dell’opera d’architettura”.

Silvia Noferi (M5S): “Un saluto al maestro, prof. Marco Dezzi Bardeschi”

“Apprendo con grande dolore dell’improvvisa scomparsa del prof. Marco Dezzi Bardeschi; con lui viene a mancare uno dei grandi protagonisti della cultura del restauro dell’architettura.

La collaborazione con il prof. Dezzi Bardeschi – spiega la consigliera del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi – è iniziata fin dal 2014 quando lo conobbi al teatro Puccini in occasione di un convegno sulla riqualificazione della Manifattura Tabacchi e da subito ci fu piena concordanza di idee e sensibilità, continuata anche negli anni successivi.

La sua preziosa collaborazione e le sue insostituibili indicazioni sono state in molte occasioni un privilegio e fonte di grande forza, come ad esempio, nella recente battaglia contro la variante al Regolamento Urbanistico promossa dal Partito Democratico che prevede la ristrutturazione degli edifici storici anziché il restauro, un tema a cui il prof. Dezzi Bardeschi teneva particolarmente.

Ma la collaborazione del prof. Marco Dezzi Bardeschi si era estesa e concentrata negli ultimi mesi soprattutto nei lavori del gruppo “Urbanistica “che sta redigendo il programma del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni comunali.

Le sue indicazioni sono state l’enzima su cui la discussione e la progettazione di una nuova visione della città hanno preso forma e sono diventate coraggiose, diverse, ambiziose, come, del resto, sono sempre stati anche i suoi progetti.

Con profonda commozione – conclude Silvia Noferi – insieme ai membri del gruppo di lavoro “Urbanistica”: arch. Roberto De Blasi, arch. Claudio Cantella, arch. Angelo Ferrari, arch. Antonio Lattuchella, Marcella Rubino, porgiamo oggi a tale Maestro un saluto per il suo ultimo viaggio”.

