Capolarato in Toscana, tre arresti. Perquisizioni negli studi di un consulente del lavoro

Lavoro a 4 euro l'ora tra Pistoia, Prato, Firenze, Siena, Lucca, Arezzo e Pisa: l'operazione della polizia di Pistoia ha portato all'arresto per sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita tre cittadini stranieri. I lavoratori erano portati sui cassoni di quattro furgoni per lavorare tra le vigne e gli uliveti della Toscana. Denunciati anche due stranieri e un italiano che aiutavano nelle operazioni. La questura ha mandato i suoi uomini per effettuare delle perquisizioni in due studi commerciali di un consulente del lavoro di Pistoia, denunciato anch'egli.

