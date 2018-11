Televisore a fuoco: paura per una 88enne

I vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti alle ore 17 nel comune di Calcinaia in via 20 settembre per l’incendio di un televisore all’interno di un appartamento. A causa di un cortocircuito la tv ha preso fuoco all’interno dell’appartamento deve si trovava una donna di 88 anni che è stata immediatamente allontanata dai vicini di casa accortisi delle dell’incidente.

Sul posto personale del 118 che ha provveduto a condurre la signora all’ospedale per gli accertamenti del caso. Non ci sono danni strutturali. Sul posto i carabinieri.

