Ordinanza anti-bivacco, Danti e altri 'disobbedienti' protestano contro l'amministrazione

Anche il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni presente a fianco dell'ex assessore Dario Danti per l'atto di 'disobbedienza civile' nel centro di Pisa: in tanti si sono seduti nonostante l'idropulitrice inviata dall'amministrazione comunale che ha bagnato il selciato. "L'ordinanza è sbagliata, da coprifuoco - ha spiegato Danti, multato pochi giorni fa per essersi seduto sul sagrato della chiesa di piazza dei Cavalieri -. Lunedì andrò dal sindaco e spiegherò il ricorso contro la multa che stiamo preparando". Dal canto suo, Conti e l'assessore Bonanno hanno ringraziato la polizia municipale per il provvedimento inflessibile della sanzione.

Tutte le notizie di Pisa