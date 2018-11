Confesercenti incontra Patrizia Favale, nuovo assessore al commercio a Cascina

Laura Grassi, presidente Monti Pisani, ha guidato la delegazione di Confesercenti Toscana Nord che giovedì ha incontrato il nuovo assessore al commercio di Cascina Patrizia Favale. La presidente era accompagnata dal responsabile area pisana Simone Romoli, dal coordinatore sindacale Giulio Garzella, dai coordinatori di Cascina e Navacchio Massimo Scarselli e Marcello Mosca e dal presidente Anva Roberto Luppichini. “Siamo soddisfatti di questo primo incontro – ha detto Laura Grassi – nel quale l’assessore ha manifestato tutta la sua volontà di collaborare con le associazioni di categoria per lo sviluppo del commercio. Da parte nostra abbiamo ribadito l’impegno ad essere parte propositiva e interlocutore attento in tutte le azioni che verranno messe in campo dall’amministrazione comunale”. Tra i temi specifici affrontati, quello del centro storico di Cascina e del mercato di Navacchio. Soprattutto quest’ultima questione, che si sta strascinando da tempo per l’individuazione di una nuova sede, ha visto l’assessore garantire una soluzione entro fine anno se ci sarà condivisione con le associazioni. Ancora Grassi: “Abbiamo apprezzato la volontà dell’assessore di mettere mani finalmente alla vicenda del mercato settimanale di Navacchio. Per quanto riguarda il centro storico di Cascina pronti a lavorare a progetti di qualità per la sua promozione”. La conclusione della presidente Monti Pisani di Confesercenti Toscana Nord sull’aggiudicazione delle risorse comunali, attraverso apposito bando, per le attività commerciali. “Sin da subito avevamo giudicato positivamente il bando comunale per incentivare sia nuove aperture che riqualificazioni mettendoci a disposizione. I risultati sono stati buoni a testimonianza che mettere risorse concrete per il rilancio del commercio tradizionale paga sempre”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - ufficio stampa

