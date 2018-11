Lavoro a Siena, si cercano istruttori didattici per la scuola dell'infanzia

Pubblicato all'albo pretorio on line del Comune l'avviso di mobilità esterna, riservato a dipendenti a tempo pieno e indeterminato di una Pubblica Amministrazione soggetta a regime di limitazione delle assunzioni, per due unità di personale con profilo di “Istruttore didattico scuola infanzia” (categoria C).

Tra i requisiti richiesti il nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall'ente di appartenenza, secondo il modello allegato al bando, contenente anche l'attestazione che si tratti di Amministrazione soggetta a regime di limitazione delle assunzioni, nel caso di comparto differente da quello del Comune.

Le domande, da indirizzare al Comune di Siena, P.zza il Campo 1 – 53100 Siena, dovranno pervenire entro il prossimo 10 dicembre. Possono essere consegnate a mano all'ufficio Protocollo (Piazza il Campo, 1), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30; oppure inviate per posta (non farà fede il timbro postale, né qualsiasi altro mezzo, compresa la modalità di consegna garantita), o attraverso posta certificata (PEC) all'indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it.

L'avviso e il modulo per la partecipazione sono scaricabili dal portale istituzionale www.comune.siena.it alla pagina Il Comune/Gare Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi/Bandi e Avvisi/Avvisi e Bandi in pubblicazione

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa

Tutte le notizie di Siena