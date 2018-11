Abbandona rifiuti al Poderaccio, 44enne denunciato dalla municipale

Aveva abbandonato rifiuti su suolo pubblico al Poderaccio e ne era nata un’aspra discussione con quattro residenti nel campo nomadi. L’uomo, un 44enne pratese, è stato denunciato dalla Polizia municipale per abbandono di rifiuti ai sensi del testo unico dell’ambiente. È successo ieri quando una pattuglia del reparto Analisi e strategie in servizio mirato per il controllo del territorio in zona Poderaccio, ha notato cinque persone che discutevano animatamente. Quattro residenti nel campo accusavano il 44enne italiano residente a Prato (dipendente di una cooperativa) di aver scaricato dal proprio autoveicolo diversi pezzi di legno e alcuni sacchi neri. Gli agenti sono intervenuti per riportare la calma, dividere il gruppo in lite e ristabilire le normali condizioni di circolazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

