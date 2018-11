Furti in zona Galluzzo, rubati monili e argenti

Nella mattinata di ieri, 9 novembre, i proprietari di una villa in zona Galluzzo a Firenze, si sono accorti di aver subito un furto. Via monili in oro e argenti. Non è stato ancora quantificato il valore del bottino.

Ancora nella giornata di ieri intorno alle 20, e sempre in zona Galluzzo, nello stesso condominio sono stati svaligiati due appartamenti. I ladri, secondo una prima ricostruzione, sarebbero entrati forzando la porta d'ingresso delle abitazioni. In una non sarebbe stato asportato nulla mentre in un'altra due orologi. Su tutti e tre i furti indaga la polizia.

