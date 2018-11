Geotermia, Buselli: "Incentivi a rischio, c'è preoccupazione"

«Pur non facendo direttamente parte del territorio geotermico tradizionale, esprimiamo preoccupazione per la vicenda che sta riguardando i Comuni vicini, in cui gli incentivi per la geotermia sono a rischio». A dirlo il sindaco di Volterra Marco Buselli. «Lo diciamo con la piena consapevolezza che il tema del lavoro, chiaramente non visto in antitesi all'ambiente, è, per tutto il nostro territorio, questione fondamentale – spiega il primo cittadino -. Mi auguro che in questa, come in altre vicende strategiche, in primis quella dell'Ospedale, si ascoltino, da parte di ogni livello istituzionale, i territori. Sanità e geotermia sono capisaldi del nostro territorio. Ogni decisione in merito deve quindi essere valutata con grande attenzione, soprattutto in merito all'impatto che le stesse possono avere in un territorio già connotato da fragili equilibri».

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

