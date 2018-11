Manifestazione a Campi, Gandola: "L'assessore Nucciotti si dimetta"

Questo pomeriggio si è tenuta in Piazza Dante a Campi Bisenzio la manifestazione #BastaNomadi promossa da Forza Italia, Lega e a Fratelli d’Italia, per protestare contro l'immobilismo della Giunta davanti all'invasione di nomadi in Via Einstein, Piazza Nazioni Uniti ed il parcheggio dell’Uci cinema.

"L’Assessore Nucciotti presenti le sue dimissioni." È questa la richiesta di Paolo Gandola, capogruppo di Forza Italia, Vanessa Fischi, segretaria comunale della Lega, Filippo la Grassa, coordinatore Lega della Piana e Alessandro Ciaccheri, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Campi.

"Che fine ha fatto il daspo urbano? Perché ancora oggi non è stato adotto il regolamento istitutivo? Dove sono le sbarre limitatrice in altezza, già promesse decine di volte? Siamo scesi in piazza insieme ai nostri cittadini - aggiungono i rappresentanti di centrodestra per chiedere l’intervento di tutte le autorità preposte, il Prefetto, le forze dell’ordine, la polizia municipale e l’asl perché siano definitivamente sgomberati i tanti, troppi accampamenti oggi presenti e siano garantiti sicurezza e decoro. Il Comune di Campi deve applicare immediatamente il DASPO urbano per impedire ai nomadi di trasformare la nostra città in un grande campo rom. La pazienza dei cittadini si è completamente esaurita, e questa manifestazione è solo l'inizio. Adesso l’Assessore Nucciotti abbia un sussulto e si dimetta visto che ha dimostrato di non essere in grado di assumere provvedimenti drastici contro questo quotidiano degrado.

Tra campi e microinsediamenti, carovane e occupazioni, i rom si sentono evidentemente protetti dal Comune di Campi che è campione di immobilismo. Occorre tolleranza zero, incominciando veramente a controllare i documenti, sequestrare mezzi, verificare e denunciare chi non fa andare a scuola i bambini, sgomberare chi occupa abusivamente, allontanare le carovane nelle strade, hanno concluso oggi pomeriggio i tanti rappresentanti di centrodestra che si sino alternati al microfono durante la lunga maratona oratoria."

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Campi Bisenzio