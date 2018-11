Sbatte con l'auto contro un palo, ma è positiva a alcol e cannabis: denunciata

Aveva provocato qualche giorno fa un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, ma è arrivata la denuncia. Una 30enne di Ponte Buggianese ha urtato contro un palo in via di Bruceto a Massa e Cozzile ed è stata soccorsa dai sanitari e dai carabinieri di Montecatini Terme, per poi essere trasportata all'ospedale di Pescia. Sottoposta agli esami di routine è risultata positiva sia all’alcoltest che per l’abuso di cannabis ed è stata denunciata per entrambe le tipologie di reato con il conseguente ritiro della patente.

