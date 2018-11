Ladri dagli Ortolani Coraggiosi: via olio, attrezzi e mezza forma di formaggio

Ancora un colpo dei ladri nella sede degli Ortolani Coraggiosi di Ventignano a Fucecchio: il gruppo di ragazzi con autismo è stato derubato degli attrezzi per il mantenimento degli appezzamenti di terra, l'olio prodotto fino a ora e pure mezza forma di formaggio. "Siamo davvero abbattuti - commenta in un post su Facebook Marino Lupi di Autismo Toscana -, hanno portato via il nostro lavoro: l'olio, tanto olio, il decespugliatore, il trapano, il flessibile, hanno rotto la connessione internet [...]. Faremo l'inventario e saremo più precisi".

Il colpo sarebbe avvenuto questa notte e gli ignoti non si sono fatti scrupoli nello spaccare la finestra del capanno agricolo e nel forzare le serrature fino a romperle.

"Il lavoro dei nostri sabati e domeniche da un mese a questa parte - spiega ancora Lupi -, l'olio con tanta fatica prodotto per arricchire la nostra offerta, volatilizzato in un attimo, e poi domani in giro di nuovo per preventivi, bilanci, denunce, togliendo forza al nostro lavoro quotidiano con i ragazzi già molto impegnativo. Le foto che alleghiamo non mostrano la ferita più grande, quella ce la portiamo dietro, ma gli ortolani coraggiosi sapranno rialzarsi anche questa volta, ce la dobbiamo fare. I nostri ragazzi si aspettano questo".

