Una domenica alla Mostra del Tartufo: le foto della giornata

Si conclude oggi la seconda giornata del weekend inaugurale della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato. La ripercorriamo con le foto a cura di Veronica Gentile. Anche se il cielo ha fatto, è il caso di dirlo, 'il bello e il cattivo tempo', molti avventori non si sono fatti scoraggiare. In mattinata al Salotto del Tartufo c'è stato un incontro con Gabriella Dorio, campionessa olimpica di Los Angeles 1984, con i ragazzi dell'Atletica La Rocca. A metà mattinata è giunta in città Maria Elena Boschi, divenuta ambasciatore del tartufo. A ricevere il riconoscimento anche il senatore Riccardo Nencini. Rimanendo sul tema politica, sono stati festeggiati i 10 anni di 'Evasori', il libro di Roberto Ippolito, presente per un incontro al Salotto di piazza del Seminario.

