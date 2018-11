Si getta liquido sulle gambe in bus, scatta l'allarme

I vigili del fuoco del comando di Grosseto, distaccamento di Follonica, sono intervenuti nel comune di Follonica, all’interno del deposito di trasporto urbano Tiemme, in supporto al personale sanitario del 118, per soccorrere un uomo che si era versato del liquido non identificato sugli arti inferiori, e che era partito a bordo di un autobus di linea da Massa Marittima e sceso a Follonica. Sul posto inviato anche personale NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico) dal Comando di Grosseto per effettuare successivamente il campionamento della sostanza rimasta sull’autobus, per essere poi inviata alla ASL per le analisi e l’identificazione.

L’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso per le cure del caso.

Non ci sono altre informazioni né immagini disponibili

