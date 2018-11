Use Computer Gross, finale amaro

Un altro arrivo in volata ed un'altra beffa per l'Use Computer Gross che, sul campo di Castelletto sopra il Ticino, incassa da Oleggio la seconda sconfitta consecutiva per 92-86. Come a Vigevano ed in casa con la Sangiorgese, ancora una volta la squadra di Bassi perde di un niente, dopo un match giocato punto a punto nel quale, come si vede dal punteggio, la Computer Gross ha sicuramente il torto di concedere troppo agli avversari. I 92 punti subiti, infatti, oltre a non essere da questa squadra, difficilmente consentono di poter vincere, specie in trasferta, ma resta comunque l'amarezza per un successo sfumato per un soffio.