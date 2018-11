Due infortuni sul lavoro a Montelupo e Santa Croce sull'Arno

Due infortuni sul lavoro sono avvenuti oggi a pochi chilometri di distanza, uno nell'Empolese e l'altro nella Zona del Cuoio. Intorno alle ore 15.40 una donna di 62 anni è rimasta ferita cadendo a terra in una conceria di Santa Croce sull'Arno. La donna ha riportato un trauma occipitale, ma non sarebbe grave. Alle 16.30, invece, un uomo di 55 anni che lavorava a Fibbiana, nel territorio comunale di Montelupo Fiorentino, avrebbe perso l'equilibrio mentre su trovava su uno scaleo, cadendo da circa un metro di altezza. Anche in questo caso fortunatamente non si tratterebbe di un infortunio grave. Entrambi i lavoratori sono stati trasportati all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice di media gravità. Stanno compiendo accertamenti i tecnici della prevenzione infortuni sul lavoro dell'Asl Toscana Centro.

