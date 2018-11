Coach Bassi duro: "Sconfitta meritata"

Coach Giovanni Battista Bassi non è certo tipo da sfuggire ad analisi serie ed obiettive della partite e, quando ne capita una come quella di Oleggio che ha visto la sua Use Computer Gross incassare la seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna con Omegna, non usa giri di parole. "Come atteggiamento forse è stata la partita più brutta degli ultimi anni – attacca deciso - la responsabilità è esclusivamente mia e per questo chiedo scusa a società, tifosi e ambiente per l’atteggiamento avuto. Adesso dobbiamo solo pensare a lavorare duramente perché sabato abbiamo il derby con San Miniato e non possiamo permetterci di giocare in questo modo". I 92 punti subiti sono senza dubbio il segnale più evidente di quanto dice il tecnico, una cosa, ad onor del vero, piuttosto strana per questa squadra che, difensivamente, ha sempre offerto prestazioni importanti. Ma, anche quando si pone l’accento sul fatto che comunque la gara si è decisa per qualche episodio nel finale, il tecnico non cambia il suo giudizio. "Ha vinto la squadra che ha meritato di più – prosegue – risultato giustissimo con Oleggio che l’ha sempre avuta in controllo. Noi siamo stati molto poco attenti in difesa, tanto per usare un eufemismo, e in trasferta, se l’atteggiamento è questo, finisci sempre per perderla. Le due volte che, con grande fatica, siamo riusciti a mettere la testa avanti non siamo riusciti ad allungare e, se fossimo riusciti a stringere un po’ di più, avremmo potuto fare paura alla squadra di casa ma non ci siamo riusciti e quindi è finita come doveva finire".

Ed ora, come detto, testa bassa e lavorare anche perché all’orizzonte c’è il gran derby di sabato alle 21 al Pala Sammontana con l’Etrusca San Miniato. Oltre ai motivi di campanile, la squadra di coach Barsotti si presenta ad Empoli forte del secondo posto in classifica a soli due punti dalla vetta e quindi, se da un lato è avversario temibilissimo, dall’altro può essere anche quello giusto per reagire prontamente, moltiplicare le energie e dimenticare la brutta partita di sabato sera. Inutile dire che si prevede un palazzetto gremito.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

