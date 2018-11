Liceo A. di Savoia, numeri importanti per gli studenti che intraprendono l'università

Dimostrano ancora una volta di essere un orgoglio pistoiese i ragazzi del Liceo Scientifico “A. di Savoia” che, usciti dalle aule di viale Adua, tengono alto il nome dell'istituto nelle sedi universitarie. In base ai dati pubblicati da Eduscopio, la piattaforma realizzata dalla Fondazione Agnelli e rivolta a genitori e studenti per confrontare e valutare la capacità delle scuole superiori nel preparare i propri allievi alla vita post-scolastica, i liceali del Savoia si posizionano al secondo posto in Toscana per votazioni riportate nel primo anno di studi universitari, preceduti soltanto dai diplomati provenienti dal Liceo “Ulisse Dini” di Pisa.

Il portale, in grado di comparare i dati sull'efficacia formativa delle scuole italiane, ad oggi monitorizza oltre 4000 realtà, appartenenti agli indirizzi tecnici, scientifici, classici e linguistici con il fine di comprendere gli esiti successivi della formazione secondaria in base ai risultati sia universitari che lavorativi riportati dagli studenti diplomati, per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole dalle quali gli stessi studenti provengono.

Per l'analisi del percorso universitario eduscopio.it considera i dati derivanti dagli esami sostenuti, dai crediti acquisiti e dai voti ottenuti nel primo anno accademico, quello maggiormente influenzato dal lavoro fatto durante il periodo della scuola secondaria. Questi indicatori riflettono la qualità delle basi formative acquisite, la bontà del metodo di studio, la serietà e la ricchezza del lavoro svolto e l’utilità dei suggerimenti orientativi trasmessi nelle scuole di provenienza.

L'esito dell'indagine 2018/19, recentemente pubblicata, ha evidenziato il buon risultato del Liceo scientifico di Pistoia, motivo d'orgoglio e di grande soddisfazione per tutti, ha affermato il Preside Paolo Biagioli, in quanto la scuola si è posizionata al quarto posto assoluto tra tutti i Licei scientifici della Toscana per l'efficacia della formazione e al secondo posto per la media dei voti riportati nelle diverse Facoltà dai suoi ex studenti.

Fonte: Ufficio stampa

