Svicom, Letizia Cantini nuovo Chief Operating Officer

Dopo essere stata la più giovane dirigente del sistema Coop italiano ed aver ricoperto dal 2013 il ruolo di Direttore del Patrimonio Immobiliare e di Direttore Tecnico di Unicoop Firenze, Letizia Cantini, 37 anni, assume oggi l’incarico di Chief Operating Officer in Svicom.

La società, attiva nel retail real estate italiano dal 1996 e specializzata nella commercializzazione e gestione di shopping centre, con oltre 40 asset in portafoglio, prosegue così la sua crescita e il suo consolidamento investendo nel proprio sviluppo organizzativo per mettere a disposizione dei propri clienti sempre maggior qualità, competenza e innovazione.

“Con grande entusiasmo” afferma Letizia Cantini “ho deciso di mettere a servizio della crescita di Svicom il mio lavoro con fiducia e convinzione nelle potenzialità di questa realtà che fa della visione la stella polare della propria filosofia aziendale. Metto a disposizione della società il mio percorso professionale, che unisce la ricerca universitaria, prima, con l’esperienza di gestione d’impresa fatta da dirigente del movimento cooperativo”.

Per Alberto Albertazzi, CEO di Svicom, “L’inserimento di Letizia Cantini fa parte di una strategia a lungo raggio volta a potenziare la società nel proprio mercato di riferimento. Insieme daremo, sono certo, un ulteriore immediato impulso alla nostra crescita attraverso il miglioramento dell’affidabilità e dell’efficienza organizzative”.

A fare gli onori di casa, il Chairman di Svicom, Fabio Porreca: “L’arrivo di Letizia Cantini in azienda rappresenta per noi un investimento sull’idea stessa di futuro. Sono convinto che la sua freschezza, la sua visione e il suo talento ci permetteranno di rafforzare la nostra identità e il nostro posizionamento nel mercato, potenziando la nostra spinta innovativa in un contesto complesso e in rapida evoluzione quale quello dell’immobiliare retail”.

