Tentato stupro, Alberti: “Chiederemo revoca permesso di soggiorno”

Come previsto dal decreto sicurezza del Ministro Salvini, per questo tipo di reato può essere chiesta la revoca del permesso di soggiorno

“Un atto ignobile compiuto ai danni di una ragazzina. Questo soggetto meriterebbe una pena esemplare -dice il consigliere regionale Jacopo Alberti - chiederemo la revoca del permesso di soggiorno”.

“C’è da chiedersi - incalza l’esponente leghista - con quali criteri fini a oggi venivano concessi permessi di soggiorno per motivi umanitari, se tra coloro che ne hanno beneficiato, ritroviamo un 31enne che cerca di stuprare una ragazzina. Firenze non si merita questo. La revoca deve essere immediata e che sia di esempio per tutti gli altri: chi delinque non la passa liscia”.

Fonte: Ufficio Stampa

