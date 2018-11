E' cominciata alla grande la nuova stagione agonistica per le due squadre dell'Empoli Tennis School impegnate nei rispettivi campionati invernali Fit regionali.

Nel turno d'apertura, sia la compagine femminile nell'Open 1 a divisione sia quella maschile in 3 a categoria lim. 3.4 hanno ottenuto due vittorie schiaccianti. Le atlete empolesi si sono aggiudicate in trasferta per 3-0 la sfida con le portacolori del T.C. Pisa grazie ai successi in singolare di Giulia Barsotti (6/0 6/0 su Francesca Santo) e di Eleonora Beduini (6/2 6/0 con Arianna Bigotti).

Maestro Manilo Baggiani La stesse giocatrici di un team comprendente pure Franka Ciampalini, hanno quindi acquisito il punto del doppio in una partita molto equilibrata a spese della coppia Santo-Bigotti, finita 3/6 6/2 10/8. Sui campi del T.C. Vinci anche i tennisti, guidati dal Maestro Manilo Baggiani e dai suoi collaboratori tecnici, hanno subito offerto una dimostrazione di forza infliggendo un 3-0 agli ospiti del C.T. Paolo Ciampi di Prato. Vittorio Cioni ha preva lso 6/3 6/2 con Massimo Manelli, mentre Francesco Cioni si è imposto su Paolo Berti 6/4 6/0. Nel doppio, Francesco Cioni e Matteo Mazzanti hanno regolato 6/0 6/4 Manelli e Berti.

Fonte: Empoli Tennis School

