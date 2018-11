Tornano le fiere dell'orientamento per le scuole medie del Valdarno inferiore

Il momento della scelta della scuola superiore è spesso decisivo per la vita di un adolescente, ecco perché l’orientamento risulta indispensabile.

La Rete InformaGiovani del Valdarno Inferiore con gli operatori delle Cooperative Sintesi e Giostra e i Comuni di Fucecchio, Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto, organizza anche quest’anno appositi incontri per gli alunni delle classi terze medie chiamati a scegliere l’indirizzo di studio, in cui potranno confrontarsi direttamente con gli insegnanti degli istituti superiori che esporranno il loro programma e l’offerta formativa.

L’orientamento scolastico ha lo scopo di aiutare i ragazzi nella scelta della scuola superiore, fornire loro gli strumenti utili e le informazioni necessarie a valutare qualsiasi opportunità, ma prima di tutto stimolarne l’autovalutazione in base alle proprie attitudini, agli interessi e alle rispettive attitudini.

l primi appuntamenti inizieranno sabato 17 Novembre all'Istituto comprensivo Banti di Santa Croce sull’Arno in via Pisacane dalle 16,00 alle 18,00 per proseguire mercoledì 21 Novembre presso la Scuola Media di Orentano in via Martiri della Libertà dalle 17,00 alle 19,00.

Le fiere proseguiranno poi sabato 24 Novembre, la mattina all'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto in Piazza Mazzini dalle 9,00 alle 12,00, mentre il pomeriggio dello stesso giorno all'Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca di Fucecchio in via Leonardo da Vinci dalle 15,30 alle 18,00.

Per maggiori informazioni contattare direttamente l'Informagiovani di Fucecchio negli orari di apertura dal lunedì,martedì, giovedì e venerdì, 10.00-13.00 e martedì e giovedì anche 15,30-18,00 o chiamando al numero 0571-23331.

Fonte: Ufficio Stampa

