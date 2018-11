Tutela delle donne a Pistoia, confronto tra Lega e Cna

Si è tenuto un confronto tra Elena Calabria, Vicepresidente nazionale CNA, e Sonia Pira, Commissario cittadino Lega di Pistoia che ha avuto come focus la necessità di sostenere con nuovi strumenti e maggiore attenzione la tutela di tutte le donne, anche imprenditrici, per contrastare il fenomeno della violenza di genere e familiare.

"Oggi molte donne hanno saputo e sanno mettersi in gioco, portando avanti con successo proprie attività imprenditoriali, conciliando spesso famiglia e lavoro. - dichiara l'esponente del Carroccio - la Lega - continua Sonia Pira - su iniziativa del Commissario nazionale Toscana, Susanna Ceccardi, per aumentare la sicurezza delle donne, propone la distribuzione di spray al peperoncino come mezzo di ulteriore difesa. Così, in sinergia con chi è vicino e sensibile all'"impresa donna", riteniamo che le donne imprenditrici possano da oggi sentirsi più sicure con lo spray a portata di mano..."

Elena Calabria, Vicepresidente nazionale CNA, ha condiviso questa iniziativa affermando "CNA è da sempre vicina a tutte le donne imprenditrici e le supporta in ogni modo, non solo nell’avvio e nella gestione delle proprie attività, ma anche su problematiche sociali e molto attuali, come la necessità di combattere e debellare il fenomeno della violenza che è trasversale ed impone un cambio di mentalità culturale nella nostra società. Per questo abbiamo ritenuto opportuno aderire alla campagna della Regione Toscana per la diffusione del numero antiviolenza 1522, e appoggeremo tutte le iniziative, in questo caso “Le donne non si toccano”, volte a tutelare la libertà, i diritti e l’autonomia di ogni donna”.

Fonte: ufficio stampa

